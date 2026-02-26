Талалаев высказался о настрое «Балтики» на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» заявил, что команда отлично подготовилась к возобновлению сезона.

© ФК «Балтика»

«Балтика» в 19‑м туре МИР РПЛ сыграет против «Зенита». Игра состоится в Санкт‑Петербурге 27 февраля.

— Я могу сказать, что еще ни одна команда не была готова так, как эта. За наши 13 лет работы. Поэтому я горд за ребят, за свой тренерский штаб. Мы готовы к матчу с «Зенитом». Выйдем без груза работы, которую перелопатили за подготовительный период, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Балтика» (35) идет пятой.

Матч 19‑го тура МИР РПЛ смотрите 27 февраля с 19:00 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.