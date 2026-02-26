Быстров: отсутствие Талалаева сыграет «Балтике» на руку

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми «Балтикой».

© ФК "Балтика"

Встреча состоится завтра, 27 февраля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19.30 мск.

– Есть ли шансы у «Балтики» шансы зацепиться за очки против «Зенита» в Петербурге?

– Конечно, есть.

– Андрей Талалаев пропустит встречу из-за дисквалификации. Отсутствие главного тренера – сильный удар по «Балтике»?

– Посмотрим. В принципе, ему с трибуны все будет хорошо видно. Может быть, будет связь с помощниками. Так что посмотрим. Может быть, это сыграет на руку. Только пока непонятно кому.

– Как вы думаете, сразу ли покажет себя арендованный нападающий «Зенита» Джон Дуран?

– А как он может себя показать, не знаю.

– Забить мяч.

– В чемпионате России не так просто забиваются мячи.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» (40). «Балтика» идет пятой (35).