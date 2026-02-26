Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанского клуба «Альмерия», сообщает AP со ссылкой на консалтинговую фирму, представляющую интересы футболиста.

«Альмерия» занимает третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Испании. В 2019 году клуб приобрел председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх. В 2025‑м он продал «Альмерию» соотечественнику Мохамеду Аль‑Херейджи, сумма сделки оценивается примерно в 100 миллионов евро.

— Всегда мечтал внести вклад в футбол не только на поле. «Альмерия» — клуб с явным потенциалом для роста, — сказал Роналду.

— Очень рады, что Криштиану выбрал наш клуб для инвестиций, — заявил Аль‑Херейджи. — Он очень хорошо знает испанскую лигу и понимает потенциал того, что мы здесь создаем как в плане команды, так и в плане академии.

Роналду 41 год, в Испании пятикратный обладатель «Золотого мяча» выступал за мадридский «Реал».