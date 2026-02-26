Эксперт раскритиковал трансфер "Краснодара"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал покупку "Краснодара".

© ФК "Краснодар"

"Знаешь сколько? 3,5 млн. Сейчас с ним заключили [контракт]. Он уже не в аренде, а этот, контракт. Валя - 3,5, это кошмар, конечно. Очередной косяк Галицкого Сергея Николаевича. Я ему уже об этом говорил", - заявил Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

24-летний Валентин Пальцев, играющий на позиции центрального защитника, присоединился к "Краснодару" в сентябре прошлого года на правах аренды. В январе краснодарский клуб выкупил права на игрока у махачкалинского "Динамо". В составе "быков" Пальцев принял участие в 12 матчах и не отличился результативными действиями, получив две желтые карточки.