Тренер «КАМАЗа» оценил зимнее трансферное окно для клуба

Главный тренер челнинского «КАМАЗа» Антон Хазов высказался о трансферах во время зимнего регистрационного периода.

— Сейчас уже подходят к концу зимние сборы. По их итогам какие ключевые изменения вы видите в команде?

— Прежде всего, конечно, это уход футболистов. Это четыре игрока, которые зачастую были игроками стартового состава: Апеков, Хубаев, Моторин, Юдинцев, Голыбин. Двое из перечисленных были арендованными. Моторин до конца декабря у нас был, по Юдинцеву договоренность с «Родиной», у Хубаева было составлено трудовое соглашение так, что он мог уйти в это трансферное окно. У Апекова оставалось полгода до конца контракта, и мы понимали, что это наш актив и что летом мы за него можем получить ноль. И мы пошли также на встречу в том плане, что такие предложения не часто бывают. Это основные изменения. Мы постарались заменить эти позиции. Взяли Ревазова на левый фланг атаки. Где-то внутренние резервы нашли. Есть молодые ребята, тот же Коробов, Давыдов из «Оренбурга». Также подписали Семенова, Рощина и Лайкина.

— Все проблемные позиции удалось закрыть?

— Только время покажет. Сейчас сложно говорить. Сделали всё возможное исходя из наших возможностей. Долго выбирали игроков, смотрели видео весь отпуск, вели переговоры. Все новички адаптировались в коллективе. С моей стороны если смотреть – все влились без проблем, — приводит слова Хазова официальный сайт Футбольной национальной лиги.