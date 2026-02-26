Экс-селекционер рассказал, как «Локомотив» отпустил Кварацхелию в «Рубин»

Бывший футболист и селекционер «Локомотива» Евгений Харлачев рассказал в интервью «Матч ТВ», как грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия переходил из московского клуба в «Рубин».

Кварацхелии 25 лет. В 2019‑м он играл за московский «Локомотив», с 2019‑го по 2022‑й — за казанский «Рубин». На данный момент он выступает за французский «ПСЖ».

— Как заприметили Хвичу Кварацхелию?

— Тут надо отдать должное Тищенко. Когда на горизонте возник Хвича в Грузии, ему было только 16 лет. Первым поехал на него смотреть как раз Тищенко. И он потом много раз летал, просматривал его. И уже потом мы просто знали, что Хвича окажется в «Локомотиве».

— Тищенко про Хвичу сразу сказал, что это будущая топ‑звезда?

— Да. Даже несмотря на то, что тот еще совсем ребенок был. Тищенко сказал, что это точно будет футболист. Хвича при этом не с первого дня заиграл, если помните. Он в «Локомотиве» скорее прошел обкатку некую.

— При этом Семин всегда говорит, что его нельзя было отпускать в «Рубин».

— Нельзя. Но помимо Хвичи были еще агенты, ряд моментов, связанных с руководством на тот момент. При Кикнадзе это было. Хвиче просто сказали: «Уезжай со сборов». И все. Пытались поставить условия: либо подписать контракт на таких условиях, которые его не устраивали, и не устраивали его агентов, либо уезжать. Агенты позвонили, он собрал вещи и уехал со сборов. Потому и говорю, что футбольный руководитель должен искать компромиссные решения, а не ставить только жесткие ультиматумы. Надо хотя бы просто учиться вежливо разговаривать.

— Болельщики «Локомотива» в целом с большим негативом вспоминают Кикнадзе.

— В моем понимании у Кикнадзе было очень много ненужных советчиков, которых он слушал больше, нежели футбольных людей. Может, я не прав. Но это могло ему помешать. Если бы он сумел быть в этом вопросе более гибким и сработаться с Семиным… Домысливать не хочется, — сказал Харлачев «Матч ТВ».

