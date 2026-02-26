Комментатор Орлов высказался о переходе Гонду и Козлова в ЦСКА

Орлов о трансферах ЦСКА: «Я повременил бы с выводами о перспективах Лусиано. Козлов – медленный, а козырь армейцев – скоростная атака»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Лусиано Гонду и Данилы Козлова в ЦСКА.
– У Лусиано в ЦСКА есть возможность перезапустить карьеру, потому что «Зенит» от него фактически отказался, ему мало давали играть. Но это была проблема паспорта, поэтому на поле и появлялся Соболев. Хотя пока я бы повременил с какими-то выводами относительно перспектив Лусиано в ЦСКА, потому что пока он еще наверняка не до конца чувствует взаимопонимание с партнерами.
– А что думаете о перспективах петербургского воспитанника Данилы Козлова в стане армейского клуба?
– Козлов – медленный. А козырь ЦСКА – это скоростная атака. Это Глебов, Обляков, Круговой, которые создают скоростную игру. А те игроки, которые пришли, смогут ли они делать такие же быстрые передачи, проводить атаки в одно касание.
Ведь в лучших своих матчах армейцы в три-четыре касания доходили от своих ворот до чужих. Кроме того, соперники изучили эту манеру игру, будут грамотно выстраиваться и выбирать позицию... – сказал Орлов.
