Защитник Хлусевич рассказал о первых днях в «Ахмате»

Защитник грозненского «Ахмата» Даниил Хлусевич высказался о переходе в клуб из московского «Спартака» на правах аренды.

— Даниил, приветствуем в «Ахмате». Какие у тебя остались впечатления от первых дней работы в «Ахмате»?

— Команду я давно знал. Со многими ребятами из этого состава я ранее пересекался: играли друг против друга, были вместе в сборной. По городу ещё не гулял, но нравится в Грозном то, что тут очень чисто – это сильно бросается в глаза, так как в других местах не всегда так. Из-за бытовых вопросов и подготовки к сезону я ещё не успел осмотреться.

— Как сложился твой выбор в пользу перехода в «Ахмат»?

— Это очень хороший клуб, в котором хочется показать себя, доказать самому себе и, в первую очередь, помочь команде в этом сезоне, — приводит слова Хлусевича официальный сайт «Ахмата».