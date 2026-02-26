Тренер Харлачев рассказал об уходе из «Уфы»

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Харлачев рассказал в интервью «Матч ТВ», что в ситуации со скандальным уходом из клуба он защищал свою честь и своего помощника, которого тоже выгоняли из команды.

© Матч ТВ

Специалист пришел работать в «Уфу» в 2023 году как помощник главного тренера Сергея Гуренко. После отставки Гуренко Харлачев возглавил команду и вывел ее в Первую лигу. В январе 2024 года его на посту главного тренера сменил Омари Тетрадзе. При этом Харлачев вместе со своим ассистентом Евгением Чернухиным были переведены на работу в молодежную команду. После этого «Уфа» получила претензию от юристов Харлачева по поводу его перевода в «молодежку», а в феврале соглашение сторон было расторгнуто по обоюдному согласию. Тогдашний гендиректор «Уфы» Сергей Фельдман говорил «Матч ТВ», что клуб остался в нормальных отношениях с Харлачевым, а «все денежные средства будут выплачены».

— Постараюсь очень корректно объяснить ситуацию. Даже не потому, что подписал некий договор с «Уфой» о неразглашении каких‑то ключевых моментов. Просто я всегда был сторонником того, что сор из избы или раздевалки не выносят. Это наша футбольная кухня. За пределы раздевалки ничего не должно выходить. Я это и игрокам всегда говорю в команде, и персоналу. Потому и я попробую рассказать все корректно.

Расставание было действительно очень непростым. На дворе XXI век, потому расставаться надо цивилизованно. Если тебя не устраивает тренер по каким‑то причинам, то надо находить какие‑то методы решения этих моментов. А то, условно, когда команда занимает первое место, то тренер и футболисты востребованы, они нужны, их боготворят. И как только появляется нюанс, который не устраивает руководителя, ты уже просто неугоден, не нужен и с тобой не пытаются вести цивилизованный диалог. Все‑таки 90‑е уже прошли.

Как клуб пытался со мной повести себя, такая и у меня была ответная реакция на все происходящее. Я защищал себя, свою честь, свое имя и, естественно, своего помощника, которого тоже выгоняли из клуба.

— История выносилась в палату по разрешению споров. Она завершена?

— Это все завершилось на той стадии, когда мы договорились с клубом. Клуб вынудил просто нанять юриста, который переключил наше общение в юридическую плоскость. Клубу пришлось исполнить свои обязательства, начать вести диалог, — сказал Харлачев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой Лиги смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.