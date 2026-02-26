Экс-игрок "Спартака" высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Александр Павленко высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

Александр Павленко заявил, что "Спартаку" необходимо забивать больше голов.

"Если делается крен на атаку, то надо больше забивать. Но я не вижу больших и явных проблем в обороне, что кто-то из футболистов выпадает. Да, всегда есть индивидуальные ошибки, потому что команда много атакует и пропускает быстрые атаки соперника", - сказал Павленко "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые забили 26 мячей, пропустив при этом 23 гола. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.

Следующий матч "Спартака" состоится 1 марта против "Сочи".