Главный тренер ПСЖ высоко оценил Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко отозвался о вратаре Матвее Сафонове.
«Сафонов – вратарь высокого уровня, игрок сборной. Он обладает всеми физическими и техническими качествами топ-вратаря в современном футболе. Матвей умеет играть ногами, и нам это нравится. Он смелый, физически очень сильный. Учитывая то, как мы защищаемся, думаю, мы оставляем много пространства соперникам, и это создает реальную опасность. Он идеально подходит под наше видение вещей. Сафонов показал, что способен играть на высоком уровне всегда, когда он в старте. И даже когда не в старте. Он очень хороший вратарь, и я рад, что у меня есть три голкипера высокого уровня. Хочу, чтобы все они были готовы к игре. Я знаю, что буду делать, но не скажу», – заявил Энрике.
Луис Энрике: «Сафонов идеально подходит «ПСЖ». У него есть все качества топ-вратаря»
