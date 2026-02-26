Девять футболистов пропустят 19-й тур РПЛ из-за перебора желтых карточек

Футболисты «Оренбурга» Данила Хотулёв и Евгений Болотов, нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, а также защитник московского «Динамо» Хуан Касерес пропустят 19-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Защитник «Ростова» Умар Сако, защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе, защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру и защитник ЦСКА Мойзес не примут участия в играх 19-го тура РПЛ из-за красных карточек.

Также ещё на два матча распространяется дисквалификация главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. КДК РФС отстранил специалиста на три игры за оскорбительный жест во встрече со «Спартаком» в 17-м туре (1:0).