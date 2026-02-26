Полузащитник «Барселоны» выбыл минимум на месяц из‑за травмы

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил разрыв двуглавой мышцы бедра, сообщает As.

По данным издания, 28‑летний хавбек получил повреждение в четверг на тренировке команды. Минимальный срок восстановления займет месяц, говорится в материале.

Де Йонг перешел в «Барселону» в 2019 году. В текущем сезоне 28‑летний нидерландец провел 31 матч за испанский клуб, в которых забил мяч и отдал семь результативных передач.

