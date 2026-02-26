Сперцян высказался о возможном переходе в европейский клуб

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, готов ли он перейти в европейский клуб после завершения нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

– Условно, сезон закончится и придёт два оффера в клуб — от «Лидса» и «Саутгемптона». Вы бы рассмотрели эти варианты. Или для вас всё-таки лучше остаться в клубе и повторить некий путь Игоря Акинфеева, стать легендой клуба?

– Все вопросы про это (улыбается). Я здесь, я игрок «Краснодара» и сейчас на уме одни мысли – это добиться успеха здесь, выиграть Кубок, выиграть чемпионат. А что будет — посмотрим. Говорить о легенде «Краснодара»? Всё возможно, почему нет? – сказал Сперцян на пресс-конференции.

Эдуард Сперцян провёл 25 матчей за клуб в нынешнем сезоне, в которых забил девять голов и отдал 12 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.