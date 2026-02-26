Экс-защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» возглавит «Мальорку»

Экс-защитник «Баварии» и «Сити» Демичелис возглавит «Мальорку» до конца сезона
Мартин Демичелис достиг соглашения с «Мальоркой» о назначении главным тренером команды до конца сезона, сообщает Marca.
Бывший защитник «Баварии» и «Манчестер Сити» – единственный, кто согласился на трехмесячный контракт, предложенный «Мальоркой». Дальнейшее будущее аргентинца в клубе пока не определено.
Последним местом работы 45-летнего тренера был мексиканский «Монтеррей», который он покинул в 2025 году.
