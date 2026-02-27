Экс-игрок "Зенита" оценил чемпионские амбиции "Спартака"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил чемпионские амбиции московского "Спартака".

По словам Радимова, "Спартак" сможет побороться за медали, но не за чемпионство.

- За медали теоретически могут, но побороться за чемпионство — без шансов, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

В 19 туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи". Встреча состоится в воскресенье, 1 марта, в 16:30 по московскому времени.