Экс-игрок "Зенита" оценил чемпионские амбиции "Спартака"

Радимов ответил на вопрос, сможет ли "Спартак" побороться за чемпионство в РПЛ
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов оценил чемпионские амбиции московского "Спартака".
По словам Радимова, "Спартак" сможет побороться за медали, но не за чемпионство.
- За медали теоретически могут, но побороться за чемпионство — без шансов, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.
В 19 туре чемпионата России команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи". Встреча состоится в воскресенье, 1 марта, в 16:30 по московскому времени.