Геркус о словах Тикнизяна про Галактионова: «Игроки должны на поле доказывать, ему тренер что ли как-то мешал? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова бывшего защитника клуба Наира Тикнизяна о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

Экс-президент «Локомотива» отреагировал на слова Тикнизяна о Галактионове
Ранее Тикнизян, сейчас выступающий за «Црвену Звезду», заявил:

«Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь. Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают?»
«Времена меняются. Может, игроки такие стали. Никакого позитива в этом не вижу. Мне не нравятся эти выяснения отношений в СМИ. Игроки должны на поле доказывать. Ему там тренер что ли как-то мешал? Дзюба всегда уходил в другую команду, показывал свой лучший футбол. Причем много раз это проворачивал. Насчет Наира давать какие-то оценки сложнее. Мне это все не близко», – сказал Геркус.
