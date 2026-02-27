Экс-игрок сборной России оценил перспективы "Динамо"

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов высказался о перспективах московского "Динамо".

По словам Радимова, он не верит в "Динамо" и считает, что сейчас клубу стоит сосредоточиться на Кубке России.

- Я вообще сейчас не верю в "Динамо" по тому, что я видел в межсезонье. Думаю, главная задача "Динамо" сейчас — построить игру на следующий год плюс попробовать побороться за Кубок. Потому что схема в два нападающих, которую я вижу, маловероятно, что сработает. Она просто им совершенно не подходит, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Напомним, что в ноябре московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Специалист работал в клубе с июня прошлого года и на данный момент продолжает занимать аналогичный пост в национальной сборной России.

В январе бело-голубые объявили о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера, контракт с ним заключен до конца текущего сезона. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ с 21 набранным баллом в своем активе. "Динамо" предстоит сыграть со "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.