Тибо Куртуа прокомментировал танцы Винисиуса Жуниора во время празднования голов

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о танце форварда клуба Винисиуса Жуниора во время празднования гола в стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Бенфикой» (2:1).

«Я находился далеко и сначала не заметил, но на стадионе всегда наблюдаю за ним и радуюсь вместе с ним. Иногда в воротах остаёшься один, поэтому такие моменты придают эмоций. Я рад, что он забивает и празднует», — приводит слова бельгийского вратаря официальный сайт мадридского «Реала».

В стыковых матчах раунда плей-офф испанцы победили «Бенфику» (1:0, 2:1). В 1/8 финала турнира «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.