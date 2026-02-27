$77.1291.03

Легенда ЦСКА и тренер «Зенита». Сергею Семаку — 50

Газета.Ru
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время встречи футбольных клубов «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) - «Бетис» (Севилья, Испания), 2022 год
© Александр Демьянчук/ТАСС
Сергей Семак, 2000 год
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Сергей Семак, 2000-е годы
© Alexander Wilf/Global Look Press
Капитан российской сборной по футболу Сергей Семак и голкипер Игорь Акинфеев (слева направо) во время открытой тренировки сборной, 2009 год
© Антон Денисов/РИА Новости

Полузащитник сборной России Сергей Семак (в центре) во время матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2010 между сборными Азербайджана и России, 2009 год
© Антон Денисов/РИА Новости
Сергей Семак с семьей, 2011 год
© Zamir Usmanov/Global Look Press
Полузащитник ФК «Зенит» Сергей Семак и защитник ФК «Бенфика» Максимильяно Перейра (слева направо) в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2011/12 между ФК «Бенфика» (Португалия, Лиссабон) и ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург)
© Антон Денисов/РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло (слева) и тренер сборной России по футболу Сергей Семак во время тренировки сборной России по футболу перед товарищеским матчем с Азербайджаном, 2014 год
© Антон Денисов/РИА Новости
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак после окончания матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19 между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и ФК «Вильярреал» (Испания, Вильярреал)
© Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак с женой Анной (в центре) и дочерью Майей (справа) на балу дебютанток журнала Tatler в отеле The Ritz-Carlton, 2018 год
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в матче 4-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Динамо» (Москва), 2024 год
© Алексей Даничев/РИА Новости
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин (слева) и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак перед началом матча 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), 2023 год
© Сергей Пивоваров/РИА Новости
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак и игрок ФК «Зенит» Густаво Мантуан в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Рубин» (Казань), 2024 год
© Александр Гальперин/РИА Новости
Игроки «Зенита» чествуют главного тренера «Зенита» Сергея Семака и радуются победе в финальном матче Суперкубка России по футболу 2024 год
© Сергей Бобылев/РИА Новости

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак на церемонии награждения после окончания финального матча Суперкубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Краснодар», 2024 год
© Сергей Бобылев/РИА Новости
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в матче 1/4 финала Кубка России по футболу «Путь РПЛ» в Москве, 2025 год
© Иван Водопьянов/РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий и тренер сборной Сергей Семак (слева направо) на товарищеском матче по футболу между национальными сборными командами России и Португалии, 2015 год
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак после победы в матче между клубами «Балтика» (Калининград) - «Зенит» (Санкт-Петербург), 2024 год
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак в матче Зимнего кубка РПЛ по футболу между ФК «Ростов» (Россия, Ростов-на-Дону) и ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург), 2025 год
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

27 февраля выдающемуся российскому футболисту и главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку исполнилось 50 лет.

Он родился в 1976 году в украинском селе Сычанское (ныне — территория ЛНР) в многодетной семье, окончил школу с золотой медалью. Обучался футболу в луганском училище олимпийского резерва.

Впоследствии Семак переехал в Москву, где в 1992-м началась его клубная карьера. Изначально футболист выступал за «Пресню» и «Асмарал», а с 1994-го на протяжении десяти лет играл за ЦСКА, где получил капитанскую повязку.

В 2005-м Семак стал заслуженным мастером спорта и подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), однако в феврале 2006-го покинул французский клуб и перешел в ФК «Москва». В конце января 2008 года стал играть за казанский «Рубин», а с 6 августа 2010-го — за петербургский «Зенит».

Семак стал единственным футболистом — пятикратным чемпионом России в составе трех разных клубов (ЦСКА, «Рубин», «Зенит»). Кроме того, он выступал в составе национальной сборной России по футболу. Был капитаном сборной на Евро-2008, где команда завоевала бронзовые медали.

На протяжении своей футбольной карьеры Семак был известен как универсальный полузащитник. Во всех официальных турнирах он забил около 130 голов. В 2007-м футболист вошел в «Клуб 100 российских бомбардиров».

В 2013 году он стал тренером. Начал путь в штабе «Зенита» и сборной России. Затем проявил себя как главный тренер в «Уфе», впервые в истории выведя клуб в Лигу Европы. С мая 2018 года — главный тренер «Зенита»; под его руководством клуб выиграл шесть чемпионских титулов подряд (с 2019 по 2024 годы).

Первой жена Семака была Светлана, в браке с которой родился сын Илья. Пара развелась в 2007-м. В 2008-м Семак женился на Анне, в семье родились пятеро детей — Варвара, Илария, Семен, Иван и Савва. Кроме того, супруги удочерили девочку Татьяну. У Анны есть дочь от первого брака — Майя.

Фотографии Семака с мячом и вне поля — в галерее «Газеты.Ru».