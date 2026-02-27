«Зенит» обыграл «Балтику» в первом матче после возобновления РПЛ

Завершился матч 19-го тура Мир РПЛ, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 75-й минуте защитник «Балтики» Кевин Андраде забил гол, но он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда. На 87-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Луис Энрике.

После 19 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 42 очка и на текущий момент занимают первое место. Калининградская команда заработала 35 очков и располагается на пятой строчке.