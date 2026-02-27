Министр спорта РФ, заявивший, что не знает Семака, поздравил того с юбилеем

Дегтярев поздравил Семака с 50-летием: «Желаю веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил Сергея Семака с юбилеем. Сегодня тренеру «Зенита» исполнилось 50 лет.
«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер. Вы стали многократным чемпионом России и в том и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола. Несмотря на то, что вы успешно выступали в разных клубах, включая зарубежные, именно «Зенит» стал командой, в которой прошла большая часть вашей карьеры. С 2018 года под вашим руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды обладателем Кубка и четырежды – Суперкубка страны. Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет», – сказал Дегтярев.