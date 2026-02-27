Выяснилось, почему Джикия пропустил несколько матчей "Антальяспора"

Агент рассказал, почему Джикия пропустил несколько матчей "Антальяспора"
Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком рынке, рассказал, почему Георгий Джикия пропустил несколько матчей "Антальяспора".
По словам Кузьмичева, Джикия долгое время восстанавливался после травмы, но сейчас готов к выходу на поле.
- Думаю, что Джикия выйдет в стартовом составе в матче с "Фенербахче". Я считаю его сильнейшим защитником в "Антальяспоре". У клуба уже третий тренер и у каждого своё видение. Но травма Георгия, которую он получил в ноябре в товарищеском матче затянулась. Сейчас Джикия готов. То, что он не играл, связанно с травмой. Восстанавливался и набирал форму, - цитирует Арутюнова "Чемпионат".
Георгий Джикия перешел в турецкий "Антальяспор" летом 2025 года на правах свободного агента и заключил с клубом двухлетний контракт. В нынешнем сезоне россиянин вышел на поле в 13 встречах и записал на свой счет два забитых мяча. С 8 ноября прошлого года Джикия ни разу не вышел на поле - сообщалось, что защитник получил повреждение.
По итогам 23 сыгранных туров "Антальяспор" занимает 14 место в турнирной таблице чемпионата Турции с 23 набранными очками в своем активе. В 24 туре Суперлиги команде предстоит сыграть на домашнем стадионе с "Фенербахче".