Назван ближайший соперник сборной России

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте назвал ближайшего соперника сборной России по товарищескому матчу.

27 марта команда Валерия Карпина в Краснодаре встретится со сборной Никарагуа. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Никарагуа занимает 131-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость футболистов сборной в 3,13 миллиона евро. Это меньше, чем у клуба российской Первой лиги «Чайка», который занимает последнее место в дивизионе по этому показателю (4,53 миллиона евро).

Сборная России с весны 2022 года отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.