ЦСКА поздравил Семака с юбилеем

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила с днём рождения своего экс-футболиста, а ныне главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Сегодня, 27 февраля, специалист празднует юбилей — ему исполнилось 50 лет. Армейцы поздравили Семака, вспомнив его хет-трик в ворота «Пари Сен-Жермен».

© Чемпионат.com

«Сергею Семаку – 50 лет! Поздравляем нашего экс-капитана с юбилеем и вспоминаем хет-трик, который помог нам выйти в ту легендарную евровесну сезона-2004/2005», — написала пресс-служба московского клуба, прикрепив видео голов Семака.

Напомним, в качестве тренера Семак шесть раз становился чемпионом России во главе «Зенита».