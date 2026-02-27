Непомнящий высказался о предстоящем матче с Никарагуа

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о сопернике сборной России.

По словам Непомнящего, Никарагуа - не тот соперник, о котором можно мечтать.

- Для меня новость, что сыграем с Никарагуа. Не думаю, что это соперник, о котором можно мечтать. Не знаю, что эта команда из себя представляет. Никогда не встречал их ни на чемпионатах мира, ни в Африке, да нигде. Меня это смущает. Очевидно, что не с кем больше играть, - цитирует Непомнящего "Чемпионат".

Ранее стало известно, что сборная России в марте сыграет с национальной командой Никарагуа. Встреча состоится 27 марта на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

Напомним, что в 2025 году сборная России провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед и трижды сыграла вничью. На данный момент Россия занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Никарагуа в этом рейтинге располагается на 131 строчке.