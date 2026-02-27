Названа команда, в которой отказался работать Личка

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ высказался о тренерской карьере Марцела Лички.

© РИА Новости

– Знаем, что такая неприятная ситуация сложилась у него с уходом из «Динамо», а потом в Турции. Здесь в Чехии его хотел видеть главным тренером один клуб, но он не решился там работать, – заявил Петржела.

– Можете назвать, какой именно клуб?

– «Баник» из Остравы.

– А почему не получилось договориться, есть информация?

– Я не знаю, увы.

– Верите ли вы в возвращение Лички в чемпионат России? Например, в «Зенит»

– Почему нет, он очень умный тренер, колоритный. Я удивлен, что до этого момента его не пригласили.

В период 2023 по 2025 годы Личка возглавлял московское «Динамо». Под его руководством в сезоне-2023/24 бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

Помимо этого, Личка был главным тренером в «Оренбурге», белорусской команде «Динамо-Брест», турецком «Фатих Карагюмрюке», а также чешских клубах «Кунице» и «Хмел».