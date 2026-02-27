Вратарь «Балтики» высказался о срыве перехода в «Спартак»

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско прокомментировал срыв своего трансфера в московский «Спартак» в 2021-м году.

© ФК "Балтика"

«Цифры мне агент скидывал. Я дал добро. Как отнесся к тому, что сорвалось? Расстройство было. Тебя может забрать топ-клуб - и все отменяется», - заявил Бориско.

Российский вратарь играет за «Балтику» с июля 2019-го года. Вместе с командой он стал чемпионом Первой Лиги России в 2025-м году.

В нынешнем сезоне Бориско провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 7 мячей, еще 12 раз сыграл «на ноль». Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,80 млн. евро.

После 18-ти туров РПЛ 2025-2026 «Балтика» располагается на 5-й строчке с 35 очками. На первом месте идет «Краснодар» (40).

После паузы команда Талалаева сыграет против петербургского «Зенита». Встреча 19-го тура РПЛ пройдет 27 февраля на «Газпром-Арене». Начало – 19:30.