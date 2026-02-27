РФС исключил нескольких арбитров из числа судей РПЛ и Кубка России

По итогам заседания бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) из списка главных судей на матчи чемпионата и Кубка России были исключены четверо арбитров, еще двое — из резервного состава.

В состав судей на матчи МИР РПЛ и FONBET Кубка России вошли 24 арбитра, в том числе новички Игорь Капленков, Станислав Матвеев, Никита Новиков и Андрей Прокопов, также из резерва в основу был переведен Антон Фролов. Из списка исключены Егор Егоров, Виталий Мешков, Иван Сараев, Владислав Целовальников, а также Юрий Карпов и Максим Перезва, числившиеся в резерве на первую половину сезона.

В списке главных арбитров остались Иван Абросимов, Ян Бобровский, Евгений Буланов, Ранэль Зияков, Сергей Иванов, Василий Казарцев, Сергей Карасев, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Алексей Сухой, Инал Танашев, Сергей Цыганок, Сергей Чебан, Михаил Черемных, Артем Чистяков, Павел Шадыханов, Рафаэль Шафеев, в резерве — Вера Опейкина и Артур Федоров.

В четверг РБК сообщил, что следственный департамент МВД расследует факты получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей девяти арбитрам РПЛ и Пари Первой лиги. Обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены арбитрам РПЛ Егорову, Сараеву и Целовальникову, а также судьям Первой лиги Карпову, Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев, комментируя информацию об уголовных делах в отношении арбитров, заявил «Матч ТВ», что организация не может допустить участия в соревнованиях людей, в отношении которых ведутся расследования.

Чемпионат России возобновится в пятницу матчем 19‑го тура «Зенит» — «Балтика».

Прямую трансляцию игры смотрите с 19:00 на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.