"Локомотив" объявил об уходе нападающего

Московский "Локомотив" объявил об уходе своего нападающего.

© ФК "Локомотив"

- Дмитрий Радиковский — в "Немане". 20-летний нападающий "Локомотива" продолжит карьеру в белорусском клубе из Гродно на правах аренды. Соглашение рассчитано до 10 декабря 2026 года, - сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Радиковский провел за московский "Локомотив" во всех турнирах два матча и отметился одним забитым мячом. Ранее форвард выступал за "Витебск" и дзержинский "Арсенал". На счету футболиста один матч в составе сборной России до 21 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 250 тысяч евро.