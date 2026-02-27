Полузащитник «Динамо» назвал провалом первую часть сезона

Фомин о первой части сезона «Динамо»: «Провал. При Личке играли в хороший футбол, но не хватало дисциплины. Говорил игрокам, что Карпин подтянет дисциплину»
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин назвал провалом первую часть сезона под руководством Валерия Карпина.
– Каким словом можно описать 18 туров для «Динамо»?
– Провал.
И у меня, и у всей команды были большие ожидания после прихода Валерия Карпина. При Марцеле Личке «Динамо» играло в хороший футбол, но чувствовалось, что нам немного не хватало дисциплины. Я прекрасно знаю Карпина по сборной России – и когда игроки «Динамо» спрашивали меня о нем, отвечал, что как раз дисциплину он у нас и подтянет.
– Спрашивали в основном легионеры?
– И молодые российские игроки. В принципе, легионеры и так все понимали: против «Ростова» Карпина мы показывали не очень хорошие результаты. Это был еще один фактор, способствующий высоким ожиданиям перед этим сезоном.
Сборы вроде бы провели более-менее, предвкушали чемпионат. Но…
– Перед началом работы Карпина в «Динамо» тебе не казалось, что его требования будут слишком жесткими для вас?
– Нет, потому что в сборной я их так не оценивал.
Уже сейчас, сравнивая Карпина в клубе и сборной, понимаю, что в сборной посвободнее. Там мы собираемся реже, режим специфический: пару дней тренировок и восстановления – и игра, – сказал Фомин в интервью Спортсу″.
Александр Мостовой: «Тедеско – никто для меня, как и для многих, кто в футболе жизнь отдал. Случайные люди, устраивают жизнь за счет футбольных людей»
«Детройт», «Бостон» и «Оттава» интересуются Уигаром. Контракт защитника «Калгари» с кэпхитом 6,25 млн действует до 2031 года
Александр Мостовой: «Не соскучился по РПЛ, футбола предостаточно. Даже подзабыл, что наш чемпионат начинается»
Александр Мостовой: «Тедеско – никто для меня, как и для многих, кто в футболе жизнь отдал. Случайные люди, устраивают жизнь за счет футбольных людей»
«Детройт», «Бостон» и «Оттава» интересуются Уигаром. Контракт защитника «Калгари» с кэпхитом 6,25 млн действует до 2031 года
Александр Мостовой: «Не соскучился по РПЛ, футбола предостаточно. Даже подзабыл, что наш чемпионат начинается»