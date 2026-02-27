Полузащитник «Динамо» назвал провалом первую часть сезона

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин назвал провалом первую часть сезона под руководством Валерия Карпина.

© Sports.ru

– Каким словом можно описать 18 туров для «Динамо»?

– Провал.

И у меня, и у всей команды были большие ожидания после прихода Валерия Карпина. При Марцеле Личке «Динамо» играло в хороший футбол, но чувствовалось, что нам немного не хватало дисциплины. Я прекрасно знаю Карпина по сборной России – и когда игроки «Динамо» спрашивали меня о нем, отвечал, что как раз дисциплину он у нас и подтянет.

– Спрашивали в основном легионеры?

– И молодые российские игроки. В принципе, легионеры и так все понимали: против «Ростова» Карпина мы показывали не очень хорошие результаты. Это был еще один фактор, способствующий высоким ожиданиям перед этим сезоном.

Сборы вроде бы провели более-менее, предвкушали чемпионат. Но…

– Перед началом работы Карпина в «Динамо» тебе не казалось, что его требования будут слишком жесткими для вас?

– Нет, потому что в сборной я их так не оценивал.

Уже сейчас, сравнивая Карпина в клубе и сборной, понимаю, что в сборной посвободнее. Там мы собираемся реже, режим специфический: пару дней тренировок и восстановления – и игра, – сказал Фомин в интервью Спортсу″.