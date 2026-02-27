$77.1291.03

Фомин о первой части сезона «Динамо»: «Провал. При Личке играли в хороший футбол, но не хватало дисциплины. Говорил игрокам, что Карпин подтянет дисциплину»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин назвал провалом первую часть сезона под руководством Валерия Карпина.

Полузащитник «Динамо» назвал провалом первую часть сезона
– Каким словом можно описать 18 туров для «Динамо»?

– Провал.

И у меня, и у всей команды были большие ожидания после прихода Валерия Карпина. При Марцеле Личке «Динамо» играло в хороший футбол, но чувствовалось, что нам немного не хватало дисциплины. Я прекрасно знаю Карпина по сборной России – и когда игроки «Динамо» спрашивали меня о нем, отвечал, что как раз дисциплину он у нас и подтянет.

– Спрашивали в основном легионеры?

– И молодые российские игроки. В принципе, легионеры и так все понимали: против «Ростова» Карпина мы показывали не очень хорошие результаты. Это был еще один фактор, способствующий высоким ожиданиям перед этим сезоном.

Сборы вроде бы провели более-менее, предвкушали чемпионат. Но…

– Перед началом работы Карпина в «Динамо» тебе не казалось, что его требования будут слишком жесткими для вас?

– Нет, потому что в сборной я их так не оценивал.

Уже сейчас, сравнивая Карпина в клубе и сборной, понимаю, что в сборной посвободнее. Там мы собираемся реже, режим специфический: пару дней тренировок и восстановления – и игра, – сказал Фомин в интервью Спортсу″.

