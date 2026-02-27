Опубликованы результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно прошло в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«ПСЖ» — «Челси»;

«Галатасарай» — «Ливерпуль»;

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»;

«Аталанта» — «Бавария»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»;

«Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»;

«Будё-Глимт» — «Спортинг»;

«Байер» — «Арсенал».

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.