Опубликованы результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026

Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Мероприятие традиционно прошло в швейцарском Ньоне, где находится штаб-квартира УЕФА.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

  • «ПСЖ» — «Челси»;
  • «Галатасарай» — «Ливерпуль»;
  • «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»;
  • «Аталанта» — «Бавария»;
  • «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона»;
  • «Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм»;
  • «Будё-Глимт» — «Спортинг»;
  • «Байер» — «Арсенал».

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

