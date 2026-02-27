Александр Мостовой: «Не соскучился по РПЛ, футбола предостаточно. Даже подзабыл, что наш чемпионат начинается»
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой не соскучился по Мир РПЛ.
«Конечно, я не соскучился по РПЛ. Много европейского футбола: Лига чемпионов, Лига Европы. Да вы что? Футбола же было предостаточно. Была Олимпиада, в хоккее там вообще фантастика, начиная с полуфиналов. Все старался смотреть, просто восхищался. Если честно, даже подзабыл, что наш чемпионат начинается. Думаю, у нас будет интрига до последних туров, так как разрыв маленький», – сказал Мостовой.
