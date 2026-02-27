Губерниев высказался о матчах сборной

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящих матчах сборной России.

По словам Губерниева, сборной России нужно проводить матчи, и важно, что такие встречи проходят в регионах.

- Спасибо Мали и Никарагуа. Не будем обижать Никарагуа, но их футбол россиянам не интересен. Знаю название их столицы – Манагуа. Эти матчи будут интересны, потому что мы будем играть хоть с кем-то. Спасибо РФС за эту возможность. Валерий Карпин зарплату получает. На что бы он жил, если бы не эти матчи? У него трудные времена после ухода из "Динамо", а так он может заработать хотя бы на еду. В Москве не собрался бы полный стадион на игру с Никарагуа, а вот в Краснодаре – легко. Важно, что такие матчи играются в регионах, - цитирует Губерниева Metaratings.

Ранее в РФС сообщили, что 27 марта национальная команда России проведет в Краснодаре товарищеский матч с Никарагуа. 31 числа того же месяца команда Валерия Карпина сыграет с Мали - встреча состоится в Санкт-Петербурге. Россия на данный момент занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Мали располагается на 54 строчке, а Никарагуа - на 131 месте.

Валерий Карпин с июня по ноябрь прошлого года был главным тренером московского "Динамо", а на данный момент он продолжает занимать аналогичный пост в национальной сборной России. В 2025 году сборная провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед и трижды сыграла вничью.