Новый тренер обозначил три главных принципа нынешнего «Спартака»

Хуан Карседо обозначил три главных принципа нынешнего «Спартака»
Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо обозначил три главных принципа нынешней команды красно-белых. В игре московского клуба будут присутствовать страсть, интенсивность и доминирование, отметил испанец.
— «Спартак»-2026 — каким он будет?
— Страсть, интенсивность, доминирование — вот наши принципы. При этом всегда должен быть план Б. Контратаки тоже могут быть грозным оружием. В общем, мы должны уметь меняться в зависимости от обстоятельств, — приводит слова Хуана Карседо официальный сайт московского клуба.
Карседо возглавил «Спартак» этой зимой, ранее он работал на тренерском мостике кипрского «Пафоса».