Полузащитник ЦСКА опубликовал пост перед рестартом РПЛ

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Иван Обляков опубликовал новый пост в соцсетях в преддверии рестарта сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он сообщил, что зимние сборы армейцев официально окончены. Также Обляков напомнил о переборе жёлтых карточек, из-за которого он пропустит 19-й тур РПЛ. Однако Иван пообещал поддержать ЦСКА на трибунах.

«Подошёл к концу наш 3-й сбор – сегодня провели заключительную тренировку и уже совсем скоро вылетаем в Грозный. К сожалению, предстоящий матч с «Ахматом» пропущу из-за перебора жёлтых карточек. Буду поддерживать парней с трибуны и верю, что будет +3 [очка]», — написал Обляков в своём телеграм-канале.