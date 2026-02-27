Тренер оценил значимость Зобнина для "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карседо оценил значимость Романа Зобнина.

По словам Карседо, он старается прислушиваться к Зобнину и высоко оценивает его футбольные качества.

- Стараюсь прислушиваться к его мнению как на поле, так и за его пределами. При этом хочу отметить и его футбольные качества. Он здорово выглядит на тренировках и принесет нам немало пользы, - приводит слова Карседо пресс-служба клуба.

Напомним, что в ноябре прошлого года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета 2024 года. В январе клуб объявил о назначении Хуана Карседо - ранее испанский тренер занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе".

В текущем сезоне Роман Зобнин провел за красно-белых во всех турнирах 19 матчей и отметился одним забитым мячом. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.