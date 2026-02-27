Мостовой: для меня Тедеско – никто

Александр Мостовой: «Тедеско – никто для меня, как и для многих, кто в футболе жизнь отдал. Случайные люди, устраивают жизнь за счет футбольных людей»
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о вылете из Лиги Европы команд, в которых работают экс-тренеры красно-белых Доменико Тедеско и Деян Станкович.
«Честно говоря, удивлен вылетом команды Деяна Станковича. «Црвена Звезда» выиграла на выезде и умудрилась проиграть дома – это, конечно, нехорошо. Если взять «Фенербахче», там было понятно, что им трудно будет отыграться после домашнего поражения 0:3. А здесь ситуация обратная: выиграли в гостях и проиграли дома. Сыграй хотя бы вничью. Почему так получилось? Я тысячу раз говорил и буду повторять: футбол – это не наука. Никакой формулы нет и никогда не выведут. Это живая игра живых людей. Сегодня один проснулся, побежал, упал, ударил, поскользнулся, рикошет. Поэтому так и бывает. Вспомните первую игру «Фенербахче» с «Ноттингемом» дома. Я когда составы увидел, у меня волосы дыбом встали. «Ноттингем» там за выживание борется, а «Фенер» с о-го-го каким составом умудрился проиграть. И с «Лиллем» похожая история. Хотя «Лилль» уже не тот, что раньше. Вот так и бывает. Этим футбол и прекрасен. Что касается Тедеско, то он для меня, как и для многих, кто в футболе жизнь отдал, — это никто. Случайные люди, которые случайно попадают в футбол, цепляются за него, потому что там деньги крутятся. Жизнь себе устраивают за счет футбола и за счет футбольных людей. Это, к сожалению, бывает. В футболе это просто быстрее видно, потому что это самый популярный вид спорта. Вот и все», – сказал Мостовой.
