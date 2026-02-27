Тренер Шалимов обозначил задачи «Спартака»

Отечественный тренер Игорь Шалимов обозначил задачи московского «Спартака» на весеннюю часть сезона. Он считает, что красно-белые должны побороться за победу в Фонбет Кубке России, а также приблизиться к лидерам в Мир РПЛ. При этом специалист не верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ.

