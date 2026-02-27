Комментатор Орлов рассказал, как «Зениту» обыграть «Балтику»

Орлов о «Зените» против «Балтики»: «Надо психологически победить соперника в желании победить. Выйти с более страстным запалом»
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как «Зениту» обыграть «Балтику» в 19-м туре Мир РПЛ.
«Балтика» сильна. У них сыгранность, боевой дух. Все мы знаем про «Балтику», как она будет играть. Все зависит от «Зенита». Надо психологически победить соперника в желании победить. Выйти с более страстным запалом и горящими глазами. Бороться, не уступать в силовых единоборствах – их будет много», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Встреча «Зенита» с «Балтикой» состоится сегодня, 27 февраля.
