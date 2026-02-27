Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки стадии 1/8 финала. Об этом сообщает «РБ Спорт».

© UEFA

По мнению специалистов, победу одержит лондонский «Арсенал». На титул английской команды можно поставить с коэффициентом 3,60. Выход канониров в финал оценивается коэффициентом 2,30.

Второе место в списке претендентов занимает «Бавария», на которую можно поставить с коэффициентом 6,00. Тройку фаворитов замыкает «Барселона» (7,00).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов прошла ранее 27 февраля. «Арсенал» поборется за выход в 1/4 финала с леверкузенским «Байером».