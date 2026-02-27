Экс-игрок «Зенита» не верит в чемпионство «Балтики» в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о турнирных перспективах калининградской «Балтики» в текущем сезоне чемпионата России.

© Скриншот

«Интересно посмотреть, как Талалаев подготовил «Балтику». Они точно не будут первыми, но могут побороться за тройку», – считает Быстров.

В прошлом году балтийцы установили уникальный рекорд для команд-новичков в истории чемпионата России. Калининградская команда не проигрывала на протяжении 9 туров подряд на старте сезона.

После 18-ти сыгранных туров «Балтика» под руководством Андрея Талалаева идет на пятом месте в РПЛ 2025-2026, набрав 35 очков.

Отставание от лидирующего в лиге «Краснодара» составляет пять баллов.

Балтийцы проиграли лишь однажды за последние десять матчей во всех турнирах.

В предстоящих турах чемпионата России «Балтике» после завершения зимней паузы предстоит сыграть дома против столичного ЦСКА и «Сочи», а также встретиться на выезде с «Зенитом» и «Ростовом».

В Пути регионов Кубка России калининградскую команду ожидает домашняя игра с петербуржцами.