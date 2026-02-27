Эксперт не считает "Динамо" топ-клубом

Бывший футболист, футбольный эксперт Александр Бубнов причислил к середнякам одну из московских команд Российской Премьер-Лиги.

Бубнов отметил, что "Динамо" считалось топ-клубом в прошлом, но сейчас оно это звание не оправдывает. За бело-голубых Александр Викторович выступал с 1974 по 1982 год.

"Динамо" сейчас — средняя команда, в топ-6 точно не входит. Это уже не топовый коллектив. Когда-то он считался великим клубом, но не сейчас. Времена меняются. Им нужно сейчас за это звание бороться и подниматься на высокий уровень", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

По итогам первой части сезона 2025/2026 "Динамо" с 21 очком располагается на 10 месте турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Свой последний на данный момент трофей команда выиграла в сезоне 2016/2017 — это было первенство ФНЛ.