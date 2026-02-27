Названа дополнительная мотивация Дурана в играх за «Зенит»

Агент назвал дополнительную мотивацию Дурана в играх за «Зенит»
Колумбийский футбольный агент Альваро Гонсалес высказался на тему мотивации нападающего Джона Дурана в составе петербургского «Зенита».
«Могут помешать физически и психологические проблемы. Думаю, он хочет поехать на чемпионат мира, поэтому будет стараться в России», - заявил Гонсалес.
В феврале Дуран пополнил состав «Зенита» на правах аренды из «Аль-Насра», не предусматривающей выкуп, до конца сезона 2025-2026 годов.
При этом, сообщается, что саудовская команда будет покрывать всю зарплату нападающего.
Год назад 22-летний Дуран перешел из английской «Астон Виллы» в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии за 77 млн. евро.
В нынешнем сезоне Джон провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского футболиста в 32 млн. евро.
«Зенит» под руководством Сергея Семака с 39 очками идет на втором месте в чемпионате России после 18-ти сыгранных туров.
В предстоящих матчах чемпионата России после завершения зимней паузы сине-бело-голубым предстоит сыграть дома против калининградской «Балтики» и московского «Спартака», а также встретиться на выезде с «Оренбургом».