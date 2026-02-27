В «Манчестер Сити» высказались о матчах с «Реалом» в плей-офф ЛЧ

Спортивный директор «Манчестер Сити» Уго Виана отреагировал на результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «горожане» встретятся с мадридским «Реалом».

«Это важная игра для обеих команд. Мы уже встречались друг с другом на стадии общего этапа. Это будет действительно интересная игра, и приятно в ней участвовать. Конечно, это похоже на финал. Мы рады снова поехать туда [на «Сантьяго Бернабеу»] и встретиться с таким соперником, а также провести такие матчи. Финал? Пока рано говорить о нём. Нам следует думать о каждой игре по отдельности», — приводит слова Вианы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

На стадии общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Манчестер Сити» победил «Реал» со счётом 2:1.