«Факел» выиграл у «Урала» и упрочил лидерство в турнирной таблице Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari, в котором встречались воронежский «Факел» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Капленков из Москвы. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий «Факела» Белайди Пуси на 43-й минуте.

После 22 матчей в Первой лиге «Факел» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 41 набранное очко.

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с «Нефтехимиком» 8 марта, а «Урал» на день позже в Волгограде встретится с «Ротором».