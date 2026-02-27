Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала точные даты и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Жеребьёвка указанной стадии состоялась сегодня, 27 февраля.

© Чемпионат.com

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов (время московское):

10 марта, 20:45. «Галатасарай» — «Ливерпуль».

10 марта, 23:00. «Аталанта» — «Бавария».

10 марта, 23:00. «Атлетико» Мадрид — «Тоттенхэм».

10 марта, 23:00 . «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона».

11 марта, 20:45. «Байер» — «Арсенал».

11 марта, 23:00. «Будё-Глимт» — «Спортинг».

11 марта, 23:00. «ПСЖ» — «Челси».

11 марта, 23:00. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити».

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов:

17 марта, 20:45. «Спортинг» — «Будё-Глимт».

17 марта, 23:00. «Арсенал» — «Байер».

17 марта, 23:00. «Челси» — «ПСЖ».

17 марта, 23:00. «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид.

18 марта, 20:45. «Барселона» — «Ньюкасл Юнайтед».

18 марта, 23:00. «Бавария» — «Аталанта».

18 марта, 23:00. «Ливерпуль» — «Галатасарай».

18 марта, 23:00. «Тоттенхэм» — «Атлетико» Мадрид.

Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.