«Нефтехимик» уверенно обыграл «Уфу» в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между нижнекамским «Нефтехимиком» и «Уфой». Встреча прошла на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Анопа. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:0.

© Футбольный клуб "Нефтехимик"

Первый гол в матче забил защитник хозяев поля Александр Кахидзе в первом тайме на 33-й минуте. Во втором тайме на 84-й минуте полузащитник нижнекамской команды Константин Шильцов установил окончательный счёт – 2:0.

«Нефтехимик» довёл количество набранных в сезоне очков до 31 и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Уфы» 20 очков. Команда располагается на 16-й строчке.