Российский арбитр вновь захотел поработать в Лиге чемпионов

Российский арбитр Сергей Карасев вновь захотел поработать в Лиге чемпионов. Об этом он заявил в интервью «Чемпионату».

«Я Лигу чемпионов готов хоть каждый день судить. Сейчас, правда, формат поменялся. Я больше к старой системе привык, с группами, но и новая интересна», — сказал Карасев.

46-летний арбитр обслуживал матчи Лиги чемпионов с 2012 по 2021 годы. За это время он провел в главном европейском клубном турнире 28 матчей, в которых показал 104 желтых и восемь красных карточек, а также назначил 11 пенальти.

Как правило, Карасев работал на играх группового этапа Лиги чемпионов. Но в сезонах-2013/14, 2016/17 и 2020/21 он обслуживал игры 1/8 финала.