«Акрон» проиграл «Оренбургу» в 19-м туре РПЛ

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

На 34-й минуте нападающий Максим Савельев вывел «Оренбург» вперёд. На 37-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба восстановил равенство в счёте, но его гол был отменён после вмешательства VAR. На 71-й минуте нападающий Эмирджан Гюрлюк ударом с пенальти удвоил преимущество оренбуржцев.

«Акрон» остался на девятом месте с 21 очком в РПЛ. «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице и покинул зону прямого вылета. У команды теперь 15 набранных очков. Отставание от 12-го места составляет два очка.